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بيسكوف: الحالة الصحية لبوتين بعد تلقيه اللقاح الداعم جيدة

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بيسكوف: الحالة الصحية لبوتين بعد تلقيه اللقاح الداعم جيدة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، 22 نوفمبر 2021
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الحالة الصحية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي تلقى أمس الأحد، التطعيم الداعم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك لايت"، جيدة.

وأضاف بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين، أن بوتين يعمل اليوم بشكل عادي، قائلا: "كان لديه لقاء للتو".

وتابع أن الرئيس بوتين لم يشارك في تجربة لقاح فيروس كورونا الأنفي، موضحا أنه سيشارك في وقته أي بعد موافقة الأطباء على استخدام هذا اللقاح.

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال: "حتى الآن لقد أعرب عن استعداده (لاختبار اللقاح الأنفي)، هذا ما كان يتحدث عنه أمس في محادثة. بالطبع، تلقى جرعة من اللقاح أمس، لذلك، بالطبع، لم يكن بإمكانه تلقي اللقاح الأنفي".

المصدر: تاس

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