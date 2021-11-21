روسيا.. حادث مرور يكشف عن جريمة بشعة أخفيت معالمها في صندوق سيارة

أصيب السائقون، على طريق السيارات A-121 ، بالذهول عندما اصطدمت سيارة عابرة بحاجز مروري جانبي بمنطقة فسيفولجسكي بمقاطعة لينينغراد، وسقطت من صندوقها جثة رجل مذبوح.

وذكر شهود العيان، أن ركاب السيارة الثلاثة غادروها على عجل وفروا مختفين في غابة قريبة.

ووفقا للشرطة، وقع الحادث صباح أمس السبت، وتبين من الفحص أن الجثة، كانت في صندوق السيارة الخلفي، وكان هناك أيضا معولان وأكياس وحبل.

وتبين أن الضحية البالغ من العمر 50 عاما، من مواليد أرمينيا وعاش في السنوات الـ25 الأخيرة في مقاطعة لينينغراد وهو يملك ورشة صغيرة لتصليح السيارات.

Под Петербургом во время аварии из багажника машины выпал труп. По некоторым данным, тело принадлежит 50-летнему уроженцу Армении, владельцу небольшой автомастерской. Подозреваемые в расправе уже задержаны.



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ودل التحقيق الأولي، على أن المغدور تشاجر في يوم الحادث مع 3 رجال أقدموا على قتله بهذه الطريقة البشعة. وتمكنت الشرطة من اعتقالهم لاحقا.

المصدر: وكالات