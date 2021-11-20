بوتين يمنح البطريرك كيريل وسام "الرسول المقدس أندريه أول المدعوين"

قال مصدر في الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح وسام "الرسول المقدس أندريه أول المدعوين"، لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل.

وقال الرئيس بوتين، إن صوت الكنيسة اكتسب مجددا أهمية عظيمة في روسيا، وهذا في كثير من النواحي نتيجة العمل الرعوي للبطريرك كيريل.

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اليوم يحتفل راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بعيد ميلاده الخامس والسبعين.

المصدر: تاس