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موسكو: انخفاض الإصابات بكوفيد- 19 بنسبة 50٪

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موسكو: انخفاض الإصابات بكوفيد- 19 بنسبة 50٪
Sputnik
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قالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، إن مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا.

وذكرت راكوفا، في مقابلة مع قناة "روسيا 24 " التلفزيونية اليوم الجمعة، أنه منذ انتهاء أيام العطلة الكبيرة الأخيرة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في نهاية أكتوبر الماضي، انخفض معدل الإصابة بمرض كوفيد- 19 في موسكو بنسبة 50٪.

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وأضافت راكوفا: "منذ نهاية أيام العطلة الكبيرة، انخفض المعدل الإجمالي للإصابات خلال هذه الفترة، بنسبة 50٪، وفي المستشفيات بنسبة 45٪".

المصدر: نوفوستي

 

 

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