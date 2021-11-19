موسكو: انخفاض الإصابات بكوفيد- 19 بنسبة 50٪
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rroo
قالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، إن مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا.
وذكرت راكوفا، في مقابلة مع قناة "روسيا 24 " التلفزيونية اليوم الجمعة، أنه منذ انتهاء أيام العطلة الكبيرة الأخيرة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في نهاية أكتوبر الماضي، انخفض معدل الإصابة بمرض كوفيد- 19 في موسكو بنسبة 50٪.
وأضافت راكوفا: "منذ نهاية أيام العطلة الكبيرة، انخفض المعدل الإجمالي للإصابات خلال هذه الفترة، بنسبة 50٪، وفي المستشفيات بنسبة 45٪".
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.