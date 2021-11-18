بوتين يحضر الاجتماع الموسع لجمعية وزارة الخارجية الروسية
Sputnik
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يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الاجتماع الموسع لجمعية وزارة الخارجية الروسية، وينتظر أن يحدد مهمات جديدة للسياسة الخارجية لبلاده للسنوات المقبلة.
وكان آخر اجتماع من هذا النوع عقد في عام 2018، فيما يتميز اجتماع العام الحالي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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