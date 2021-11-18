زاخاروفا ردا على مقال إيطالي: قم بتدفئة منزلك بورق صحيفة لا ريبوبليكا!

تعليقا على مقال فظ، اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رئيس تحرير صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن يدفئ منزله بورق صحيفته إذا كان الوقود الروسي لا يعجبه.

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وذكّرت زاخاروفا في هذا السياق رئيس تحرير صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية ماوريتسيو موليناري بأن روسيا لم تخذل إيطاليا أبدا في إمدادات الغاز.

وفي رد على مقال بعنوان: "الدبابات والمهاجرون: ملزمات بوتين تضغط على أوروبا"، أشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية على حسابها في موقع تيليغرام، إلى أن إيطاليا تتلقى لوحدها من روسيا ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وكتبت زاخاروفا بهاذ الشأن في نبرة محتجة: "موسكو لم تخذل أو تخدع روما أبدا بشأن إمدادات الغاز. كيف يسمح لك ضمير الصحفي الإيطالي بالتحدث بنبرة فظة عن موردي الهيدروكربونات الروس؟ سيد موليناري أنت شخصيا لا يعجبك الغاز الروسي؟ جيد.. أنا لدي فكرة رائعة، قم بتدفئة منزلك بورق صحيفة لا ريبوبليكا".

المصدر: نوفوستي