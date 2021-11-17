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السفارة الروسية في طهران تنفي تقارير عن وصول موسكو لحقل غاز في بحر قزوين

أخبار روسيا

السفارة الروسية في طهران تنفي تقارير عن وصول موسكو لحقل غاز في بحر قزوين
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نفت السفارة الروسية في طهران مجددا الانباء الكاذبة التي زعمت أن روسيا حصلت على حق الوصول إلى حقل للغاز في بحر قزوين.

ونقلت السفارة الروسية على حسابها في موقع "تويتر" عن السفير الروسي في إيران ليفان جاغاريان قوله: "هذه الأخبار الكاذبة يتم نسجها من قبل الاستخبارات الأمريكية من أجل الإضرار بالعلاقات الودية الروسية الإيرانية. هذه المحاولات لن تنجح".

المصدر: Russian Embassy, IRI

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