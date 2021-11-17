نفت السفارة الروسية في طهران مجددا الانباء الكاذبة التي زعمت أن روسيا حصلت على حق الوصول إلى حقل للغاز في بحر قزوين.

ونقلت السفارة الروسية على حسابها في موقع "تويتر" عن السفير الروسي في إيران ليفان جاغاريان قوله: "هذه الأخبار الكاذبة يتم نسجها من قبل الاستخبارات الأمريكية من أجل الإضرار بالعلاقات الودية الروسية الإيرانية. هذه المحاولات لن تنجح".

Once again drew attention to the false reports that Russia allegedly gained access to the gas field in Caspian Sea



🇷🇺Amb. Dzhagaryan: such fake-news are formed by the USA special services in order to harm friendly Russian-Iranian relations. These attempts will not be successful pic.twitter.com/oM7W93udSO — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) November 17, 2021

المصدر: Russian Embassy, IRI