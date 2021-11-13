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ستة قتلى وجريح جراء تصادم سيارتين في جنوب منطقة أورال الروسية

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ستة قتلى وجريح جراء تصادم سيارتين في جنوب منطقة أورال الروسية
ya62.ru
مكان الحادث المروري في مقاطعة تشيليابينسك الروسية
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لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح جراء تصادم سيارتين على طريق "إم 5" الفيدرالي في مقاطعة تشيليابينسك (جنوبي منطقة أورال الروسية)، حسب مصدر بأجهزة الطوارئ.

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من جانبها قالت الشرطة المحلية إن الحادث وقع عندما حاول سائق إحدى السيارات أن يتجاوز سيارة أمامه وخرج عن مساره إلى المسار المعاكس من الطريق، ما أدى إلى اصطدام سيارته بسيارة أخرى وجها لوجه.

وأشارت الشرطة إلى أن سائقي كلتا السيارتين في عداد القتلى نتيجة الحادث.

المصدر: "تاس"

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