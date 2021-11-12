مقتل إمام مسجد بإطلاق نار في داغستان الروسية ونجل الضحية يقضي على المهاجم

لقي إمام مسجد في جمهورية داغستان الروسية حتفه، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار على يد رجل متقاعد خلال خلاف بسبب قطعة أرض متنازع عليها فيما قتل المهاجم على يد نجل الضحية.

وأفادت السلطات الأمنية في داغستان بوقوع خلاف بسبب قطع أرض في قرية أميتركماخي بمنطقة أكوشينسكي في داغستان بين رجل في 62 عاما من عمره وإمام مسجد محلي.

وأضافت جهات التحقيق أن المشتبه فيه وصل إلى بيت والدة المجني عليه وفتح النار على الحاضرين ما أسفر عن مقتل الإمام وإصابة شخصين آخرين بجروح وهما نجل وشقيق للقتيل.

وخلال الحادث طعن نجل القتيل، والذي كان مصابا، المهاجم في رقبته بسكين ما أدى إلى مقتل الأخير، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي وهما في غرفة العناية المركزة.

المصدر: وكالات روسية