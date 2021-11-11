وسائل إعلام روسية: حبس الملاكم عثمان نور محمدوف بشبهة دهسه شرطيا

أفادت وسائل إعلام روسية بأن ملاكم الفنون القتالية المختلطة عثمان نور محمدوف حُبس في مطار شيريميتيفو في موسكو للاشتباه بدهسه شرطيا في جمهورية داغستان الروسية.

وأكدت أكبر وكالات إخبارية روسية، منها "تاس" و"نوفوستي" و"إنترفاكس"، اليوم الخميس نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن عثمان نور محمدوف (وهو ابن عم أسطورة الملاكمة المعتزلة حبيب نور محمدوف) وشخصا آخر من مواليد عام 1998 أيضا، حسبا في شيريميتيفو للاشتباه بأنهما دهسا ضابطا شرطيا بسيارة من نوع "تويوتا كامري" في نقطة تفتيش عند مدخل مطار عاصمة داغستان مدينة محج قلعة.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية توقيف شخصين من مواليد عام 1998 قدما من محج قلعة في شيريميتيفو على خلفية حادثة دهس شرطي عند مدخل مطار محج قلعة، مضيفة أن مسألة اعتقالهما من عدمه تتقرر حاليا، وذلك دون الكشف عن اسميهما.

من جانبه، نشر عثمان نور محمدوف على حسابه في "إنستغرام" صورة تظهره في صالة رياضية، وقال إن "كل شيء تمام" وادعى أنه لا يزال في الصالة الآن، غير أن موعد التقاط هذه الصور لم يتضح بعد.

المصدر: وكالات