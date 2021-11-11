دبي تتسلم أوراق اعتماد قنصل لسوريا في إمارة دبي والإمارات الشمالية

سلم الوزير المستشار السوري، كنان زهرالدين، أوراق اعتماده قنصلا عاما لسوريا في إمارة دبي والإمارات الشمالية لمدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي، راشد القصير.

وأشاد القصير بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وتمنى لزهرالدين التوفيق والنجاح في مهامه .

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بدوره أكد زهر الدين على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس الراحل حافظ الأسد وتتابعت في عهد خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس بشار الأسد.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار التواصل والتعاون لتيسير مصالح وشؤون أبناء الجالية العربية السورية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء الماضي وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي زار العاصمة السورية، بزيارة رسمية تعد الأولى لمسؤول إماراتي رفيع منذ عام 2011.

وأكد الأسد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونوه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات.

وشدد الأسد على أن الإمارات وقفت دائما إلى جانب الشعب السوري.

من جانبه أكد الشيخ عبد الله على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبرا أن ما حصل في سوريا أثّر على كل الدول العربية.

المصدر: سانا