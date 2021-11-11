دراسة: روسيا تتوسط الصين والولايات المتحدة في عدد دباباتها وعرباتها المدرعة

أشارت دراسة أعدتها شركة Defence IQ إلى أن روسيا تتوسط الولايات المتحدة والصين في عدد الدبابات والعربات المدرعة التي يحظى بها جيشها.

وتشير الدراسة إلى أن الحصة الكبرى من الدروع تشكلها ناقلات الجنود المدرعة.

وحسب الدراسة فإن الاتجاه الأهم في تحديث الدروع يتمثل في الانتقال التدريجي من الدروع العادية إلى أنظمة الحماية النشطة، التي تنصب عادة على الدبابات، لكن هناك إمكانيات لتزويد ناقلات الجند بها أيضا.

وتشير الدراسة إلى أن الحجم العام لسوق المعدات المدرعة سيبلغ خلال السنوات العشر القادمة حوالي 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتنامى هذه السوق بواقع 40 مليار دولار في السنة.

وستكون السوق الآسيوية مهيمنة، حيث ستستورد نحو 30% من إجمالي العربات المدرعة والدبابات في العالم.

المصدر: تاس