المحكمة تصادق على حكم بحق "داعشي" كان يعد لشن هجمات إرهابية في موسكو

قال جهاز الأمن الفيدرالي، إن محكمة عسكرية أقرت حكما بحق خوشكادم سوليكوف زعيم خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي كان يخطط لشن هجمات إرهابية في موسكو.

ووفقا للحكم، سيقبع الإرهابي السجن لمدة 21 عاما.

ووفقا للمخابرات الروسية، قام سوليكوف بتنظيم خلية سرية لداعش، لتنفيذ هجمات إرهابية في موسكو. وتم اعتقاله في أكتوبر عام 2020. وأثناء التحقيق اعترف بنفسه بذلك، وتمت إدانته بالكامل.

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وأشارت المخابرات، إلى أن عناصرها تمكنوا في عام 2016 من قطع نشاط الخلية، وتم اعتقال أعضائها وصدرت أحكام قضائية بحقهم. وخلال التحقيق، تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانوا يعتزمون استخدامها في عملياتهم الإرهابية.

المصدر: نوفوستي