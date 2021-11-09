بدء عملية إجلاء طاقم ناقلة الحاويات الجانحة في بريموريه

قالت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، إن مروحية تابعة لها باشرت بتنفيذ عملية إجلاء طاقم ناقلة الحاويات Rise Shine التي جنحت قبالة ساحل ناخودكا في بريموريه.

وأضاف مصدر في المديرية: "بدأت مروحية من طراز مي -8 تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، بإجلاء طاقم ناقلة الحاويات Rise Shine".

وأشار المصدر، إلى أنه بسبب عدم وجود مهبط للمروحيات على متن السفينة، يتم رفع الأشخاص بواسطة رافعة.

في وقت سابق، جنحت سفينة الحاويات "رايز شاين" قبالة ساحل ناخودكا. ويضم طاقم السفينة 14 مواطنا أجنبيا. وأشار المصدر، إلى أن السفينة في حالة مستقرة حاليا، رغم وجود شرخ في هيكلها، لكن لا يوجد أي تهديد مباشر للطاقم.

Контейнеровоз Rise Shine под панамским флагом сел на мель и разломился пополам в Японском море недалеко от Находки https://t.co/oMQfR2lSgspic.twitter.com/2ROQ8o9aBq — РИА Новости (@rianru) November 9, 2021

من جانبه قال محافظ إقليم بريموريه أوليغ كوزيمياكو، إن السفينة لا تحمل على متنها أية بضائع خطرة في الحاويات، ولم يتم تسجيل أي أضرار لخزانات الوقود الخاصة بالسفينة.

المصدر: تاس