روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع تونس وسلطنة عمان وإيران وغيرها

تستأنف روسيا اعتبارا من الثلاثاء 9 نوفمبر الرحلات الجوية مع تونس وإيران وسلطنة عمان وعدد من الدول الأخرى، بعد توقف الرحلات بسبب وباء فيروس كورونا.

ومن المقرر استئناف الرحلات بين موسكو والمنستير في تونس (7 رحلات في الأسبوع) وبين بطرسبورغ والمنستير (رحلتان في الأسبوع)، إضافة إلى رحلات من المطارات الروسية الأخرى التي استأنفت فيها الرحلات الدولية (رحلتان في الأسبوع من كل مطار).

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وستنفذ أيضا رحلتان أسبوعيا بين موسكو ومسقط، عاصمة سلطنة عمان.

ومع إيران ستسير 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وطهران، ورحلة واحدة في الأسبوع بين سوتشي وطهران.

واستأنفت روسيا الطيران أيضا مع هولندا والنرويج والسويد وتايلاند وجزر البهاما وسلوفينيا.

واعتبارا من الـ9 من نوفمبر ستستأنف الرحلات الجوية بين روسيا وعدد من الدول الأخرى، التي استأنفت الرحلات معها في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي