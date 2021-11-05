اندلاع حريق في منجم للفحم في كوزباس الروسية

قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة كيميروفو، إن حريقا اندلع في منجم تاشتاغولسكايا لإنتاج الفحم الواقع في المقاطعة، وتم إجلاء أكثر من 200 شخص.

وأضافت المديرية في بيانها: "وقع الحريق على عمق 350 مترا في منجم تاشتاغولسكايا. في ذلك الوقت، كان هناك أكثر من 225 شخصا في المنجم، وستة في منطقة الحادث الطارئ. والآن يتم إجلاء الناس. ولم تقع أية إصابات".

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وتعمل فرق رجال الإنقاذ حاليا في مكان الحادث. ويتم تحديد ظروف وملابسات الحريق، الذي قد يكون سبب اندلاعه انتهاك قواعد الأمن الصناعي خلال العمل.

ونوهت المديرية، بأنه تم إخماد بؤرة الحريق.

المصدر: تاس