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السفارة الروسية ببرلين تنتقد طريقة تعاطي الإعلام الغربي مع وفاة موظف لديها

أخبار روسيا

السفارة الروسية ببرلين تنتقد طريقة تعاطي الإعلام الغربي مع وفاة موظف لديها
Globallookpress Paul Zinken
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وصفت السفارة الروسية في ألمانيا ما ورد في تقارير وسائل الإعلام الغربية حول وفاة دبلوماسي روسي في برلين بأنها "مزايدات غير صحيحة على الإطلاق".

جاء ذلك بعدما أفادت مجلة "دير شبيغل" في وقت سابق اليوم الجمعة، بوفاة دبلوماسي روسي في برلين، فيما أكدت الخارجية الألمانية أنها على علم بالحادث، دون أن تقدم تفاصيل. وزعمت "شبيغل" أن الدبلوماسي المتوفى كان ضابطا في هيئة الأمن الفدرالية الروسية ومن أقارب ضابط مخابرات رفيع المستوى.

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وقالت السفارة الروسي في بيان لها: "وقع الحادث المأساوي مع دبلوماسي روسي في 19 أكتوبر 2021. وكافة الإجراءات المتعلقة بإرسال جثة الدبلوماسي إلى وطنه، تم الاتفاق عليها على الفور مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات الطبية المختصة في ألمانيا وفقا للأعراف القائمة".

وأضاف البيان: "ما ظهر في بعض وسائل الاعلام الغربية في سياق هذا الحادث المأساوي نعتبره مزايدات غير صحيحة على الإطلاق".

المصدر: "نوفوستي"

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