من سيفاستوبول.. بوتين يهنئ المواطنين الروس بيوم الوحدة الوطنية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سيفاستوبول، للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية هناك بمناسبة يوم الوحدة الوطنية.

ومن هناك، وجه الرئيس التهنئة للمواطنين بمناسبة هذا العيد، وقال: "أعزائي سكان سيفاستوبول، والقرم، وكافة مواطني روسيا. اليوم، هنا في مدينة سيفاستوبول البطلة، وفي جميع أنحاء بلادنا الشاسعة، يتم الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية. هذا العيد مخصص لتلك القيم الأساسية الرئيسية القريبة والمفهومة لكل منا: وهي الحب الصادق للوطن الأم، واحترام أسلافنا، والسعي لكي نكون جديرين بمآثرهم العسكرية".

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وخلال الفعاليات الاحتفالية في سيفاستوبول، قام الرئيس بوضع الزهور عند المجمع التذكاري في سيفاستوبول، المكرس لنهاية الحرب الأهلية.

وخلال وجوده هناك، سيتواصل بوتين عبر الفيديو مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: نوفوستي