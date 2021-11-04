أقصى شرق روسيا يشهد زلزالا وثوران بركان انتشر رماده على مسافة 600 كلم (فيديو)

ضرب زلزال قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي فجر اليوم الخميس، وذلك بعد ثوران قوي لبركان شهده الإقليم أمس الأربعاء.

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وقالت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا إن الزلزال وقع على عمق 93 كم وعلى بعد 133 كم شمال شرقي مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي عاصمة الإقليم، دون أن يتسبب في وقوع خسائر أو ضحايا، حسب المعلومات الأولية.

من جانبه، أفاد دميتري ميلنيكوف، الباحث بمعهد علم البراكين والزلازل بفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الخميس بأن ثورانا قويا حدث ببركان كاريمسكي شرقي شبه الجزيرة أمس الأربعاء، ارتفع عمود الرماد المنبعث منه إلى ارتفاع 10 كيلومترات فوق مستوى البحر.

وذكر الباحث عبر حسابه في "إنستغرام" أنه إضافة إلى الرماد، انبثقت كمية كبيرة من الغاز البركاني (ثاني أكسيد الكبريت) في الغلاف الجوي جراء الثوران.

وفقا لفريق كامتشاتكا للاستجابة للثورانات البركانية (KVERT)، فقد انتشر الرماد على مسافة 600 كيلومتر.

ويقع بركان كاريمسكي على بعد 115 كيلومترا شمال مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي ويبلغ ارتفاعه 1486 مترا.

المصدر: وكالات