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4 نوفمبر الحالي أحد أكثر الأيام دفئا في تاريخ موسكو

أخبار روسيا

4 نوفمبر الحالي أحد أكثر الأيام دفئا في تاريخ موسكو
Sputnik
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قال يفغيني تيشكوفيتس، كبير المختصين في مركز "فوبوس" للطقس، إن يوم 4 نوفمبر الحالي، قد يصبح في موسكو هذا العام أحد أكثر الأيام دفئا في تاريخ رصد حالة الطقس.

وأضاف الخبير: "خلال النهار، سيتعرض الجو بوسط روسيا لذروة المرتفع الجوي، وبفضل ذلك لن تشهد المنطقة هطولات مطرية، وستقل كميات الغيوم، وستقوم الشمس بتدفئة الهواء في موسكو من +9 إلى + 11 مئوية. وفي ريف العاصمة من +7 إلى + 12 مئوية".

وأوضح الخبير، أن درجات الحرارة هذه أعلى بـ7-8 درجات من المعدل المعتاد في نوفمبر وتتوافق مع درجات الحرارة في أوائل أكتوبر.

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ووفقا له، في القرن الحادي والعشرين، كان هناك يوما واحد فقط أكثر دفئا من يوم 4 نوفمبر الحالي، وهو في عام 2013، عندما ظهرت على ميزان الحرارة، علامة 11 درجة مئوية.

في القرن الماضي، تم تسجيل الرقم القياسي في عام 1938 الذي وصل إلى + 11.9، وهو يعتبر الحد الأقصى المطلق المسجل منذ بداية رصد الأحوال الجوية  في عام 1879.

وبهذا الشكل قد يحتل يوم 4 نوفمبر 2021 بموسكو، المرتبة الثالثة من حيث دفء حرارة الجو خلال كامل تاريخ القياسات المنتظمة البالغ 142 عاما.

المصدر: نوفوستي

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