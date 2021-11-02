بوتين يكشف عن عدد المسيرات لدى الجيش الروسي ويؤكد ضرورة تعزيز القدرات في هذا المجال
Reuters
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي لديه أكثر من ألفي طائرة مسيرة، داعيا إلى ضرورة تعزيز هذا المجال.
وأكد الرئيس الروسي خلال الاجتماع اليوم مع قيادات وزارة الدفاع، على ضرورة مواصلة العمل بنشاط بهدف تعزيز قدرات الجيش في هذا المجال.
وأوضح أنه يجب تطوير قدرات الجيش الروسي من خلال الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي، وأحدث التقنيات وما توصل إليه العلم، وكذلك مع الأخذ في الاعتبار التجارب والخبرات التي تتمع بها روسيا.
المصدر: نوفوستي
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