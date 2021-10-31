إقبال كبير على تلقي اللقاحات ضد كورونا في موسكو في الفترة الأخيرة
Sputnik
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن حجم التطعيمات في موسكو ازداد منذ نهاية أغسطس الماضي بما بين 4 و5 مرات.
وقال سوبيانين في حديثه لقناة "روسيا 1"، اليوم السبت: "نشهد أن التطعيم يجري بشكل حيوي. وازداد حجمه الآن بمقدار ما بين 4 و5 مرات، مقارنة مع نهاية أغسطس الماضي عندما انخفض عدد التطعيمات إلى الحد الأدنى".
وأضاف: "بدأ سكان موسكو المسنون تلقي اللقاح المضاد لكورونا بشكل نشيط، وهذا أمر صحيح. ويسرنا هذا".
المصدر: نوفوستي
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