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إقبال كبير على تلقي اللقاحات ضد كورونا في موسكو في الفترة الأخيرة

أخبار روسيا

إقبال كبير على تلقي اللقاحات ضد كورونا في موسكو في الفترة الأخيرة
Sputnik
حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن حجم التطعيمات في موسكو ازداد منذ نهاية أغسطس الماضي بما بين 4 و5 مرات.

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وقال سوبيانين في حديثه لقناة "روسيا 1"، اليوم السبت: "نشهد أن التطعيم يجري بشكل حيوي. وازداد حجمه الآن بمقدار ما بين 4 و5 مرات، مقارنة مع نهاية أغسطس الماضي عندما انخفض عدد التطعيمات إلى الحد الأدنى".

وأضاف: "بدأ سكان موسكو المسنون تلقي اللقاح المضاد لكورونا بشكل نشيط، وهذا أمر صحيح. ويسرنا هذا".

المصدر: نوفوستي

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