روسيا والصين تدعوان لعقد اجتماع للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن

أكدت روسيا والصين يوم السبت على ضرورة عقد قمة "في أقرب وقت"، تجتمع فيها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بهدف بحث سبل مواجهة التحديات العالمية.

وأشار كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ يي، خلال لقاء عقده الطرفان على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، إلى أهمية عقد قمة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "تم التأكيد على أهمية عقد قمة في أقرب وقت للدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل إيجاد استجابة فعالة للتحديات العالمية والتهديدات المعاصرة".

وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لأعمال مجموعة قمة العشرين، وركزا على آفاق تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

كما أشار الوزيران إلى النتائج العملية والمهمة التي أسفرت عنها اجتماعات "الترويكا" الموسعة و"صيغة موسكو" حول أفغانستان، في إطار المضي قدما نحو المصالحة الوطنية بين الأفغان، فضلا عن تنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار أفغانستان.

وفضلا عن الوضع في أفغانستان، بحث الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ضوء إنشاء التكتلات الأخيرة.

المصدر: "سبوتنيك"