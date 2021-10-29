مركز "تشوماكوف" الروسي لا يستبعد جذب شركاء للزيادة في طاقة إنتاج لقاح كورونا
Reuters
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قال مركز "تشوماكوف" الروسي الذي أنتج لقاح "كوفيفاك" المضاد لفيروس كورونا، إنه لا يستبعد جذب شركاء إذا دعت الحاجة، وذلك بهدف الزيادة في طاقة الإنتاج.
وقال مدير التطوير في المركز، قسطنطين تشيرنوف، على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي: "نحن نفكر في هذا الأمر. في سبتمبر قمنا بتركيب معدات إضافية، وضاعفنا طاقة الإنتاج عدة مرات".
وأضاف أنه قد تستدعي الضرورة إلى التعاون مع شركاء لمزيد رفع الطاقة الإنتاجية.
وفي 19 فبراير الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية لقاح "كوفيفاك" المضاد لفيروس كورونا، والذي تم تطويره في المركز العلمي الفيدرالي لبحوث وتطوير المستحضرات الحيوية المناعية الذي يحمل اسم "تشوماكوف".
المصدر: تاس
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