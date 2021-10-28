بيسكوف: وتائر التطعيم ضد كورونا في روسيا ترتفع بشكل ملحوظ

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وتائر التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وقال بيسكوف، اليوم الخميس: "الحمد لله، ارتفعت وتائر التطعيم. ونأمل بألا يختفي هذا التوجه بعد انتهاء أيام العطلة. لكن الآن الوتائر ارتفعت بشكل ملحوظ، وهذا الأمر جيد جدا بالنسبة لكل منا".

وفي تعليقه على موقف الكرملين من مبادرة رابطة شركات تجار التجزئة ورابطة شركات التجارة عبر الإنترنت حول جعل التطعيم ضد كورونا إلزاميا ومجانيا ولو في المؤسسات الطبية الخاصة، أكد بيسكوف أن السلطات الروسية لم تتخذ أي قرار حول التطعيم الإلزامي ضد كورونا، وأنه من الضروري متابعة تطور الوضع في هذا المجال.

هذا وشدد بيسكوف على أن السلطات الروسية "لم تقم بإعادة إطلاق دعاية التطعيم ضد كورونا"، مشيرا إلى أن العمل الإعلامي في هذا المجال يجرى بشكل دائم.

المصدر: تاس