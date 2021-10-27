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اثنان من سكان موسكو يحصلان على شقتين مقابل التطعيم ضد كورونا

أخبار روسيا

اثنان من سكان موسكو يحصلان على شقتين مقابل التطعيم ضد كورونا
Sputnik VITALY BELOUSOV
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فاز اثنان من سكان العاصمة الروسية موسكو في قرعة التطعيم ضد كورونا بشقتين، في مسابقة تشجيعية أطلقتها السلطات للتحفيز على تلقي التطعيم.

وشملت المسابقة السكان الذين تلقوا جرعة من اللقاح خلال الفترة بين 18 و24 أكتوبر. وشارك فيها 138 ألفا و999 شخصا.

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وتم إطلاق الفعالية في إطار إجراءات تفعيل حملة التطعيم، وبادرت إليها غرفة التجارة والصناعة في موسكو ومنحت شركات البناء شققا للفائزين.

وتم طرح 10 شقق في المسابقة فيما يتم تحديد الفائزين كل أسبوع.

ومن المقرر أن تجرى قرعة الجولة الأخيرة من المسابقة في الـ24 من نوفمبر لتشمل من سيتلقون اللقاح بين 15 و21 نوفمبر.

المصدر: RT

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