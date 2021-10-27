بوتين يعين السيناتورة ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة جديدة لحقوق الطفل

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيناتورة ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة للرئيس الروسي لحقوق الطفل لمدة 5 سنوات.

ونشر موقع الكرملين المرسوم الرئاسي بهذا الصدد اليوم الأربعاء.

وعقد بوتين اجتماعا مع المفوضة الجديدة عبر الفيديو، أشاد خلاله بخبراتها الكبيرة في العمل الاجتماعي وتربية الأطفال.

يذكر أن ماريا لفوفا بيلوفا ذات الـ37 عاما، عضو في مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة بينزا مسقط رأسها، وعضو في حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وكانت لفوفا بيلوفا منخرطة في العمل الاجتماعي منذ سنوات، وأطلقت عددا من المشاريع والمؤسسات للتكييف الاجتماعي للمعوقين ورعاية المسنين ومساعدة الأيتام والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهي أم لـ5 أطفال، إضافة إلى 4 أطفال تبنتهم، فيما تعكف كذلك على رعاية 13 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وستحل ماريا لفوفا بيلوفا في منصبها الجديد محل آنا كوزنيتسوفا، التي بذلت جهودا كبيرة لإعادة الأطفال الروس من سوريا والعراق، وانتخبت عضوا في مجلس الدوما الروسي هذا العام.

المصدر: تاس