 
مباشر

لافروف: روسيا ستفعل كل شيء لمواجهة توسع الناتو في جميع أنحاء العالم

أخبار روسيا

لافروف: روسيا ستفعل كل شيء لمواجهة توسع الناتو في جميع أنحاء العالم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlnk

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستعمل كل شيء لمواجهة توجه الناتو للتوسع والعمل في جميع أرجاء العالم.  

إقرأ المزيد
لافروف: لا توجد علاقات بين روسيا والناتو
لافروف: لا توجد علاقات بين روسيا والناتو

وفي التفاصيل، صرح لافروف خلال مؤتمر صحفي بأن الناتو يؤدي ألعابا خطيرة بإعلانه عن رغبته في توسيع مهمته لتشمل العالم بأسره، مشددا على أن روسيا سوف تعمل كل شيء لمواجهة مثل هذه الاتجاهات.

 وقال رئيس الدبلوماسية الروسية بهذا الشأن: "هناك دليل على أن مخططي حلف الناتو يهتمون الآن بالشرق، فهم يتحدثون بالفعل بلسان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أن مهمة الناتو يجب أن تمتد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إذا استمعت إليهم، فإن مهمتهم يجب أن تمتد لتشمل العالم بأسره. أعتقد أن هذه ألعاب خطيرة للغاية، ونحن سوف نعمل كل شيء لمواجهة مثل هذه النزعات، وزيادة وعي جميع الدول التي تمتد إليها مثل هذه المحاولات، بمخاطر مثل هذا المسار".

 المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا