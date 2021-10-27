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لليوم الثاني.. روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا

أخبار روسيا

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا
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أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء عن 1123 حالة وفاة كوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، ما يزيد عن الرقم القياسي السابق 1106 وفيات والذي سجل أمس الثلاثاء.

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