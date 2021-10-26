روسيا.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سقوط رافعة بناء

قتل شخص واحد وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء حادث سقوط رافعة للبناء في مدينة خاباروفسك الروسية.

وجاء في بيان صدر عن النيابة المحلية أن الحادث وقع في الساعة 17:30 اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي على مساحة بناء مستشفى للأطفال.

من جهتها أفادت وزارة الصحة بإقليم خاباروفسك بأن الرجل المتضرر، هو مشغل رافعة البناء، وهو حاليا في المستشفى.

وفتحت لجنة التحقيق المحلية قضية جنائية بتهمة انتهاك قواعد الأمن أثناء أعمال البناء.

المصدر: نوفوستي