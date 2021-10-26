روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا بوفيات كورونا اليومية

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 1106 حالات وفاة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بداية تفشي الحائحة.

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بذلك ارتفع إجمالي الوفيات إلى 232775، فيما بلغ مجموع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد 8 ملايين و315019 حالة بعد رصد 36446 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي أن 26973 مصابا بالعدوى تماثلوا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 7 ملايين و213584 شخصا.

وفي العاصمة موسكو أكبر بؤر تفشي الوباء بالبلاد، نزل عدد الإصابات الجديدة من 7778 حالة أمس إلى 6074 اليوم، مع تسجيل 86 وفاة في أعلى عدد يومي في المدينة منذ بداية الوباء.

وانخفض عدد الإصابات اليومية في مقاطعة موسكو من 3127 أمس إلى 2930، لكن الوفيات زادت خلال اليوم الماضي بشكل غير مسبوق وبلغت 38 حالة.

وحافظ معدل الإصابات في مدينة بطرسبورغ على استقرار نسبي مع رصد 2735 حالة جديدة اليوم مقابل 2693 أمس، في حين حطم مؤشر الوفيات اليومية الرقم القياسي السابق وبلغ 72 حالة.

المصدر: RT