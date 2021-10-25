بوتين يكلف الحكومة بشراء الأدوية الثمينة لعلاج كورونا ونقلها إلى المناطق الروسية

كلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة بشراء الأدوية باهظة الثمن اللازمة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات ونقلها إلى المناطق.

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وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين: "مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الموجودة... وعلى حساب الميزانية الفدرالية إجراء عملية الشراء المركزي للأدوية باهظة الثمن الضرورية لعلاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات ونقلها إلى المناطق الروسية".

كما كلف الرئيس بوتين الحكومة بإجراء متابعة يومية لوصول المؤسسات الطبية إلى الأدوية بما فيها الأكسيجين الطبي لتقديم المساعدات الطبية الضرورية للمصابين بكورونا.

كما كلف رؤساء المناطق بحلول 15 نوفمبر القادم بمنح عطلة من العمل لمدة يومين مع الحفاظ على الرواتب للموظفين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وإضافة إلى ذلك أعلن بوتين أنه يجب على المناطق الروسية فرض حظر على إجراء فعاليات ترفيهية وعمل المطاعم من الساعة 23:00 إلى 06:00، وزيادة نطاق إجراء اختبارات كورونا وفرض عزل على المصابين الجدد بأسرع وقت ممكن، وكذلك تعزيز الرقابة على مراعاة المواطنين لنظام الكمامة والمسافة الاجتماعية. وأوصى بنقل الموظفين المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما والمصابين بأمراض مزمنة إلى العمل عن بعد لمدة 4 أسابيع.

المصدر: وكالات