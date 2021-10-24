"لن نعلّم أحدا ونرفض أن يعلمنا أحد".. بيسكوف يعلق على خطاب بوتين في "فالداي"

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى "فالداي" لم يحمل "طابع مجابهة"، لكن كان فحوى الرسالة أن روسيا لن تقبل أن يعلمها أحد.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "سيكون من السخافة النظر إلى هذا على أنه مواجهة أخرى".

وتابع: "وبطبيعة الحال، هناك "متحمسون" يقارنون هذا الخطاب بخطاب ميونيخ (الذي ألقاه بوتين في منتدى أمني في تلك المدينة عام 2007). وقتها، لم يفهم كثيرون جوهر خطاب ميونيخ الذي لم يكن خطاب مواجهة على الإطلاق. واليوم أكثر من أي وقت مضى، لم يكن الرئيس يتحدث عن المواجهة".

إقرأ المزيد

وحسب بيسكوف، فإن معنى ما قيل يتلخص في حقيقة أننا "لا ننوي أن نعلم أحدا كما نرفض أن يعلمنا أحد".

وأوضح قائلا: "يمكننا أن نعيش كما نريد وسنسمح لأنفسنا أن نعيش بالطريقة التي نريدها. وفي الوقت نفسه، سنكون سعداء أن نطور صداقة معكم وأن نتعاون، لكن إياكم أن تقدموا لنا دروسا، فلن نتسامح مع ذلك بعد الآن".

وكان بوتين قد ألقى كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي اللحوار، قال فيه إن الإنسانية دخلت في عهد جديد منذ 3 عقود وبدأ البحث عن توازن جديد وأساس للنظام العالمي، مشيرا إلى أن الهيمنة الغربية بدأت بالتراجع أمام نظام متعدد الأوجه.

المصدر: وكالات