تعليق عمل نحو 200 بار للشيشة في موسكو منذ فرض قيود كورونا

أفادت سلطات العاصمة الروسية بأنها أغلقت 188 بارا لتدخين الشيشة في المدينة منذ البدء بفرض إجراءات مكافحة فيروس كورونا في ربيع 2020، وذلك لانتهاكها القيود المفروضة.

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وأوضح فرع موسكو لهيئة حماية المستهلك الروسية أن 128 من تلك البارات تم تعليق عملها منذ بداية عام 2021.

وتشهد موسكو حاليا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بكورونا، الذي تجاوز 7 آلاف حالة في اليوم، ما دفع سلطات المدينة لإعلان "أيام عطلة" مدفوعة من 28 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، يتوقف خلالها نشاط كل المؤسسات والمرافق غير الحيوية.

وكانت السلطات في وقت سابق قد حظرت تدخين النرجيلة في المطاعم والمقاهي والحانات الروسية.

المصدر: "نوفويتس"