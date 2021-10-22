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لقطات لرحلة استمرت أكثر من 9 ساعات.. حاملتا صواريخ روسيتان استراتيجيتان فوق القطب الشمالي

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لقطات لرحلة استمرت أكثر من 9 ساعات.. حاملتا صواريخ روسيتان استراتيجيتان فوق القطب الشمالي
Sputnik
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو – 95 إم إس" قامتا برحلة فوق المياه المحايدة لبحار تشوكشي وبرينغ وأوكوتسك بالمحيط المتجمد الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إفادتها: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز (تو – 95 إم إس) برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحار تشوكشي وبرينغ وأوكوتسك. وأمنت المرافقة المقاتلة أطقم طائرات (سو – 35 إس) تابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية. مدة الرحلة استغرقت أكثر من تسع ساعات".

 يشار إلى أن أطقم الطيران بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، ويتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

 هذا، ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لرحلة حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين، بمرافقة مقاتلات من طراز "سو – 35 إس".

المصدر : نوفوستي

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