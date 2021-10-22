روسيا.. فيديو يوثق لحظة الانفجار المأساوي في مصنع بمقاطعة ريازان
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وثقت كاميرا مركبة في سيارة لحظة الانفجار العنيف الذي دوى اليوم الجمعة داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع في مقاطعة ريازان الروسية وتسبب في حادث مأساوي أودى بأرواح 16 شخصا.
وأسفر هذا الانفجار الذي هز الورشة المشغلة من قبل شركة خاصة في مصنع "إيلاستيك" عن اندلاع حريق كبير في الموقع.
وأطلقت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا في مخالفات محتملة قد تكون وراء الحادث.
المصدر: RT
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