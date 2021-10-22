 
مباشر

روسيا.. فيديو يوثق لحظة الانفجار المأساوي في مصنع بمقاطعة ريازان

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rk9n

وثقت كاميرا مركبة في سيارة لحظة الانفجار العنيف الذي دوى اليوم الجمعة داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع في مقاطعة ريازان الروسية وتسبب في حادث مأساوي أودى بأرواح 16 شخصا.

وأسفر هذا الانفجار الذي هز الورشة المشغلة من قبل شركة خاصة في مصنع "إيلاستيك" عن اندلاع حريق كبير في الموقع.

وأطلقت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا في مخالفات محتملة قد تكون وراء الحادث.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا