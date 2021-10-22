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تسهيلات مهمة في نظام إقامة الأجانب في روسيا

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تسهيلات مهمة في نظام إقامة الأجانب في روسيا
Sputnik
مقر وزارة الداخلية الروسية في موسكو
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ذكر مسؤول في وزارة الداخلية الروسية أنه من المتوقع أن يسمح للأجانب في روسيا بالجمع بين نوعية الإقامة، إضافة إلى القيام برحلات سياحية وتلقي الخدمات الطبية بغض النظر عن غرض الأقامة.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن كيريل أدزينوف، نائب رئيس المديرية الرئيسية لقضايا الهجرة بوزارة الداخلية الروسية، أنه وفقا لمشروع قانون جديد خاص بالهجرة، سيتمكن المواطنون الأجانب خلال الفترة المسموح بها لإقامتهم، من تغيير غرض الإقامة دون مغادرة روسيا.

وأضاف المسؤول أن مشروع القانون ينص على إمكانية الجمع بين بعض أشكال الإقامة، مثل الإقامة لغرض العمل والدراسة.

وأشار أدزينوف إلى أن المواطن الأجنبي الذي يرغب في تلقي العلاج في روسيا، سيستطيع هو ومرافق له الحصول على نوع جديد من التأشيرات هي تأشيرة طبية عادية، سيتم إصدارها لمدة تصل إلى عام واحد.

المصدر: "سبوتنيك"

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