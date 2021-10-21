موسكو تغلق لعشرة أيام.. تفاصيل قيود كورونا الجديدة في العاصمة الروسية

وقع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الخميس على مرسوم ينص على فرض جملة من التقييدات الصارمة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تجتاح العاصمة الروسية.

إقرأ المزيد

وأشار المرسوم إلى أن الوضع الوبائي في موسكو يتطور وفقا "للسيناريو الأسوأ"، وأنه في الأيام المقبلة قد تبلغ المدينة "ذروة تاريخية" في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ولذلك أعلن المرسوم الفترة بين 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبل، "أيام عطلة" رسمية، سيتم خلالها تعليق عمل جميع المؤسسات والمنظمات في المدينة، باستثناء عدد محدود من المنظمات "الحيوية".

كما يشمل التعليق عمل المؤسسات والمنظمات في مجال التجارة والخدمات والتموين والرياضة والثقافة والترفيه وعروض الأفلام وغيرها، باستثناء بيع الأدوية والأغذية والسلع الأساسية الأخرى، مع استمرار المطاعم والمقاهي في خدمات توصيل الوجبات الجاهزة.

وخلال الفترة المذكورة تعلن عطلة في رياض الأطفال والمدارس كما يتوقف نشاط أي دورات وحلقات للأطفال، بينما سيسمح لمؤسسات التعليمي المهني والعالي بمواصلة الأنشطة الدراسية عن بعد فقط.

ستواصل المؤسسات الطبية تقديم الرعاية الصحية الروتينية، كما سيسمح للمسارح والمتاحف بالاستمرار في العمل، شريطة ألا يزيد عدد زوارها عن 50% من سعتها واستخدام أكواد الاستجابة السريعة QR والأقنعة الواقية.

إقرأ المزيد

ويحظر في المدينة تنظيم الفعاليات الجماهيرية الثقافية والترفيهية والرياضية والإعلانية وغيرها، باستثناء الفعاليات التي تقام بقرار من السلطات.

واعتبارا من 8 نوفمبر 2021، سيكون إلزاميا استخدام أكوان QR والأقنعة الواقية عند إقامة الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية وغيرها من الأحداث التي يزيد عدد الحضور فيها 500 شخص في وقت واحد.

وأمس الأربعاء وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

المصدر: وكالات