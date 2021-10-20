الحكومة الروسية تدعم مشروع قانون يوسع تطبيق عقوبة السجن المؤبد على مكرري الاعتداء على الأطفال جنسيا

أيدت لجنة حكومية في روسيا اليوم الأربعاء مشروع قانون مقدم من قبل حزب "روسيا الموحدة" يوسع تطبيق عقوبة السجن المؤبد على مكرري الاعتداء على الأطفال جنسيا.

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وأشار أحد أصحاب المبادرة التشريعية ألكسندر خينشتين، رئيس اللجنة البرلمانية لسياسة المعلومات والتقنيات المعلوماتية والاتصالات، عبر قناته في "تيليغرام"، إلى أن الإجراء يشمل أيضا المعتدين جنسيا "على اثنين وأكثر من القصّر".

وأعرب خينشتين عن أمله في أن ينظر مجلس النواب (الدوما) الروسي مشروع القانون في أقرب وقت.

يذكر أن عقوبة السجن المؤبد يتم إنزالها في الوقت الحالي فقط على أشخاص مدانين سابقا لارتكابهم اعتداءات جنسية ضد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، في حال تكرار إجرامهم. ويقترح مشروع القانون توسيع تطبيق هذه العقوبة عبر رفع السقف العمري للأطفال المجني عليهم إلى 18 سنة.

يذكر أن موافقة اللجنة الحكومية المعنية بالنظر في المبادرات التشريعية جاءت على خلفية اهتزاز الرأي العام الروسية بجريمة اغتصاب وقتل طفلتين تم العثور على جثتيهما في مقاطعة كيميروفو الروسية قبل شهر. واعترف شخص أدين سابقا في قضية اعتداء جنسي على الأطفال بارتكابه الجريمة.

المصدر: "تاس" + RBK