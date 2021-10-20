شويغو: روسيا وبيلاروس تصادقان على خطة التعاون العسكري في العام المقبل

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء أن موسكو ومينسك صادقتا على خطة التعاون العسكري بينهما في العام 2023.

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وأوضح شويغو خلال اجتماع لقادة وزارتي دفاع البلدين أن خطة التعاون الرامية إلى تعزيز الأمن العسكري لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية تشمل 139 فعالية "في إطار كافة اتجاهات العمل المشترك بين وزارتي الدفاع".

وذكر الوزير أن الخطة تعير اهتماما خاصا لمجموعة القوات المشتركة لبيلاروس وروسيا وتطوير الأنظمة العسكرية الموحدة.

وأكد شويغو أن التدريب القتالي والعملياتي يبقى مسارا هاما من التعاون بين موسكو ومينسك في المجال الدفاعي، لافتا إلى أن تدريبات "الغرب 2021" الاستراتيجية التي جرت هذا العام بمشاركة روسيا وبيلاروس وخمس دول أخرى "أكدت جاهزية قواتنا المسلحة وقدرتها على ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد بشكل فعال".

المصدر: "تاس"