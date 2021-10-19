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شويغو: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيؤدي إلى تحسين تعاونها مع روسيا

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شويغو: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيؤدي إلى تحسين تعاونها مع روسيا
Sputnik
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صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقائه مع رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري بأن انضمام إيران الكامل إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيؤدي إلى تحسين التعاون بين طهران وموسكو.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن شويغو قوله إن "العضوية الرسمية الكاملة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون ستؤدي إلى تعزيز تعاونها مع الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك روسيا".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "إيران لاعب نشط في المنطقة، وخاصة في سوريا، وموسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع طهران".

وكان باقري  قد وصل موسكو يوم 17 أكتوبر في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام. وأجرى محادثات يوم الاثنين مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف.

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