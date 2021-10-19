بيسكوف للصحفيين عن حضور الرئيس الروسي لمؤتمر المناخ: سنعلمكم في الوقت المناسب
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين سيعلن في الوقت المناسب عن رحلة الرئيس، فلاديمير بوتين، إلى غلاسكو(اسكتلندا)، في حال اتخذ قرار بالذهاب وحضور مؤتمر المناخ هناك.
ورد بيسكوف اليوم الثلاثاء على سؤال صحفي هل سيسافر فلاديمير بوتين إلى غلاسكو لحضور المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قائلا: "سنبلغكم في الوقت المناسب".
وسيعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة غلاسكو في اسكتلندا (بريطانيا)، نهاية الشهر الجاري.
المصدر: نوفوستي
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