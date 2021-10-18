مشاركة أكثر من 40 سفينة في تدريبات عسكرية ضخمة في القرم الروسية

شاركت أكثر من 40 سفينة، بما فيها الطراد "موسكفا"، هو السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، في تدريبات عسكرية ضخمة بشبه جزيرة القرم، حسبما أفاد الأسطول في بيان صحفي.

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أشار البيان إلى أن التدريبات المشتركة بين طواقم الأسطول وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية جرت في ميدان "أوبوك" في القرم، حيث تدربت القوات الساحلية للبحرية الروسية على الدفاع عن جزء من شواطئ شبه الجزيرة الروسية من مجموعات تخريبية والتصدي لفرق اقتحام وقوات يتم إنزالها من سفن العدو.

وأشار البيان أن التدريبات تجري في إطار اختبار جاهزية القوات تحت قياد قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية، ألكسندر دفورنيكوف.

وذكر أسطول البحر الأسود أن التدريبات تجري بمشاركة حوالي 8 آلاف جندي ونحو 350 قطعة من الأسلحة والآليات العسكرية.

وفي أبريل الماضي شارك أكثر من 10 آلاف جندي و1200 قطعة من الأسلحة والآليات في المرحلة الرئيسية من تدريبات قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وقوات المظلات الروسية.

وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أعربت حينذاك عن قلقها إزاء تعزيز الوجود العسكري الروسي في القرم وقيام موسكو بتحريك قوات ضخمة على مقربة من حدود أوكرانيا.

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وكانت روسيا علقت سابقا حق المرور سلميا عبر مياهها الإقليمية في بعض مناطق البحر الأسود لسفن حربية وحكومية أجنبية في الفترة من 24 أبريل حتى 31 أكتوبر.

وفي يونيو الماضي أطلقت قوات الجيش وحرس الحدود الروسي النيران التحذيرية باتجاه سير المدمرة Defender البريطانية التي انتهكت الحدود البحرية الروسية قبالة رأس فيولينت بشبه جزيرة القرم، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: "إنترفاكس"