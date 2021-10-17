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كاميرا توثق لحظات مأساوية.. تطاير سقف بناء بسبب الرياح وسقوطه على المارة

أخبار روسيا

كاميرا توثق لحظات مأساوية.. تطاير سقف بناء بسبب الرياح وسقوطه على المارة
Reuters
صورة من الأرشيف
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وثقت كاميرا مراقبة حادثا مأساويا راح ضحيته رجل وامرأة تمثل في تطاير سقف بيت نتيجة رياح قوية وسقوطه على المارة في الشارع، وذلك نتيجة إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية.

وتظهر مقاطع فيديو تطاير سقف البيت وانقسامه إلى أجزاء، ووقوع جزء منه على رجل وامرأة كانا يسيران في الشارع.

وتسبب الحادث في وفاة الرجل على الفور، فيما توفيت المرأة متأثرة بجراحها في المستشفى.

المصدر: تاس

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