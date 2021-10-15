الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الأمريكي عقب التحركات "غير المهنية" للمدمرة "Chafee"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الجمعة، أنها استدعت الملحق العسكري الأمريكي على خلفية "التحركات غير المهنية" للمدمرة "Chafee"، التي حاولت خرق الحدود البحرية لروسيا.

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وقالت في بيان: "تمت مساء يوم 15 أكتوبر دعوة الملحق الخاص بشؤون الدفاع في السفارة الأمريكية لدى موسكو إلى الإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية. وجرى إبلاغ ممثل القوات المسلحة الأمريكية بموقف وزارة الدفاع الروسية من محاولة المدمرة Chafee التابعة للقوات البحرية للولايات المتحدة خرق حدود دولة روسيا الاتحادية في منطقة مضيق بطرس العظيم يوم 15 أكتوبر".

وشددت الوزارة على أنها أشارت للملحق العسكري الأمريكي إلى "التحركات غير المهنية لطاقم المدمرة Chafee... التي انتهكت بشكل صارخ القواعد الدولية لفض الاشتباك بين السفن في البحر ومبادئ الاتفاق الحكومي الروسي الأمريكي حول منع وقوع الحوادث في البحر المفتوح والمجال الجوي فوقه والمبرم عام 1972".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن المدمرة "Chafee" التابعة للبحرية الأمريكية والتي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام، اقتربت في الساعة الخامسة تقريبا بعد ظهر اليوم، من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس" التابعة للبحرية الروسية، أبعدت المدمرة الأمريكية من الحدود بعد عدم استجابتها للإنذارات الموجهة لها.

المصدر: وكالات روسية