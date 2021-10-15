للعام الثاني.. روسيا تلغي منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي بسبب الجائحة

للعام الثاني على التوالي، أعلنت الحكومة الروسية عن إلغاء الدورة الجديدة من منتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي، بسبب الظروف الوبائية غير الملائمة.

وأكدت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن إلغاء الدورة التاسعة من المنتدى التي كان من المقرر أن تجري في بطرسبورغ في 11-13 نوفمبر القادم يأتي بغية منع بروز المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

ولفتت الوزيرة إلى أن القرار جاء بناء على التشاور مع الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على احترام حقوق المستهلك وحكومة البلاد وسلطات بطرسبورغ والأوساط المهنية.

وقالت: "لقد تم بذل جهود هائلة، ونشكر كل من شارك في تحضير هذه الفعالية، غير أن سلامة المشاركين والضيوف تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا".

المصدر: "تاس"