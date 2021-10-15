 
مباشر
عاجل
نائب بريطاني يتعرض لعملية طعن

للعام الثاني.. روسيا تلغي منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي بسبب الجائحة

أخبار روسيا

للعام الثاني.. روسيا تلغي منتدى بطرسبورغ الثقافي الدولي بسبب الجائحة
Globallookpress /Zamir Usmanov
تمثال "الفارس البرونزي" - سان بطرسبورغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/riio

للعام الثاني على التوالي، أعلنت الحكومة الروسية عن إلغاء الدورة الجديدة من منتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي، بسبب الظروف الوبائية غير الملائمة.

وأكدت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن إلغاء الدورة التاسعة من المنتدى التي كان من المقرر أن تجري في بطرسبورغ في 11-13 نوفمبر القادم يأتي بغية منع بروز المخاطر المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

ولفتت الوزيرة إلى أن القرار جاء بناء على التشاور مع الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على احترام حقوق المستهلك وحكومة البلاد وسلطات بطرسبورغ والأوساط المهنية.

وقالت: "لقد تم بذل جهود هائلة، ونشكر كل من شارك في تحضير هذه الفعالية، غير أن سلامة المشاركين والضيوف تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا".

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا