روسيا تسجل زيادة قياسية في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

سجلت روسيا، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 32196 إصابة كذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 999 حالة وفاة جديدة في أكبر حصيلة يومية.

ووفقا لبيانات وأرقام المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الجمعة، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (6631) تليها مدينة بطرسبورغ (2632) ثم المناطق المجاروة لمدينة موسكو (221313).

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 7 ملايين و925176 إصابة، وتعافى من الإصابة حتى الآن 6 ملايين و960024 شخصا فيما بلغ إجمالي الوفيات 220314 حالة وفاة.

وبحسب السلطات الصحية فإن فيروس "دلتا" المتحور الذي انتقل إلى روسيا في شهر أبريل الماضي، بات أكثر السلالات السائدة في البلاد.

المصدر: RT