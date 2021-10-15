مقتل جندي أذربيجاني برصاص قناص أرمني تابع "لجماعات مسلحة غير شرعية"

أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بمقتل جندي تابع للجيش الأذربيجاني برصاص قناص أرمني تابع لجماعات "أرمنية مسلحة غير شرعية" على الأراضي الأذربيجانية.

وجاء في بيان الوزارة: "ارتكبت الجماعات الأرمنية المسلحة غير الشرعية على أراضي أذربيجان، حيث تنتشر قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت، عملا إرهابيا مرة أخرى.. في 14 أكتوبر، في حوالي الساعة 18:15، نتيجة لإطلاق نار من قبل قناص من مجموعة مسلحة أرمنية غير شرعية، قُتل الجندي الأذربيجاني، خامزاييف أفغان بهرام أوغلو".

ووصفت باكو الحادث بأنه استفزاز متعمد. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "العمل الإرهابي وقع على خلفية اجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في مينسك بوساطة روسية".

وقال البيان "هذه القضية هي دليل آخر على سياسة أرمينيا المتمثلة في تعمد تصعيد الوضع في المنطقة، وخلق عقبات أمام تنفيذ أحكام البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر 2020 وتشويه سمعة أنشطة قوات حفظ السلام الروسية".

ولفت البيان أنه "وفقا لتشريعات جمهورية أذربيجان، ستتواصل الخطوات الحاسمة لتحييد الجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي وضمان تقديمهم إلى العدالة".

وأضاف البيان أنه من "أجل التحقيق في هذا العمل الإرهابي، تم إرسال طلب إلى مركز المراقبة الروسي التركي المشترك".

المصدر: mod.gov.az