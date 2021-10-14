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زاخاروفا: روسيا لا تبحث مع تركيا موضوع "الاعتراف المتبادل" بشمال قبرص مقابل شبه جزيرة القرم

أخبار روسيا

زاخاروفا: روسيا لا تبحث مع تركيا موضوع
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ، إن موسكو وأنقرة لا تتفاوضان بشأن الاعتراف المتبادل بشبه جزيرة القرم كجمهورية روسية وقبرص الشمالية كدولة مستقلة.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية في ردها على سؤال بخصوص إمكانية حدوث مثل هذا الاعتراف المتبادل: "لقد اعتدنا بالفعل على حقيقة أن هناك مثل هذه المتعة المثيرة للاهتمام عندما يجري على وجه الخصوص، في وسائل الإعلام اليونانية، وفي وسائل الإعلام التركية، طرح مثل هذه الأمور (الأقاويل) المفبركة".

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المصدر: نوفوستي

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