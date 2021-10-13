بوتين: المحطة الإذاعية الممولة من شركة "غازبروم" تعمل بهدوء في روسيا برغم مواقفها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إحدى المحطات الإذاعية، التي تمولها شركة "غازبروم"، تتخذ موقفا صارما للغاية بشأن العديد من القضايا، لكنها تعمل بهدوء في روسيا.

وقال خلال جلسة أسبوع الطاقة الروسي، إنه "من الصعب العثور على أمثلة مشابهة في دول أخرى، حيث يتم تمويل وسائل الإعلام بمثل هذا الموقف من مصادر حكومية".

وأضاف: "بالكاد أجد البلدان التي يتم فيها تمويل وسائل الإعلام فعليا من مصادر حكومية وفي الوقت ذاته تتخذ موقفا لا يتطابق مع توجهات تلك السلطات كما نفعل نحن".

وتابع: "غازبروم تمول إحدى محطاتنا الإذاعية، والتي تتخذ مواقف متطرفة بشأن أي قضية"، مؤكدا أنه "يمتلك العديد من المحررين هناك جواز سفر أجنبي أو تصريح إقامة، لكنها تعمل".

وانطلقت اليوم الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في العاصمة الروسية.

المصدر: "تاس"